В Ижемском районе Коми появится 7 новых миллионеров

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Акушерок и медсестёр ФАПов внесли в список участников программы «Земский доктор», сообщает администрация Ижемского района Коми.

Теперь они тоже могут претендовать на единовременную выплату в миллион рублей при условии устройства на работу в сельские населённые пункты либо посёлки городского типа.

В 2021 году на работу в сёла, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненные к ним, приедут 7 фельдшеров для работы в ФАПах: — в деревнях Чукчино, Акись и Захарвань, — в поселках Кузьёль, Ёдва и Мадмас, — в селе Верхний Воч.

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