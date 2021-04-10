Индустриальный пейзаж Коми представят в Национальном музее

Фото: Нацмузей Коми

С 7 апреля по 7 мая в Национальном музее Коми будет работать выставка «Индустриальный пейзаж».

Это самый молодой вид пейзажного жанра и один из ведущих жанров соцреализма. Он транслировал художественные образы строительства и работы промышленных объектов, а также культивировал позитивную интонацию в осмыслении промышленной темы, находя прекрасное в металлических конструкциях и монолитах бетонных фасадов, гармонично сосуществующих с природой.

На выставке представлена часть коллекции индустриального пейзажа из собрания Национального музея Республики Коми, которая насчитывает в целом около 95 единиц произведений живописи и графики. Изображения шахт и буровых, строек, заводов, речных и морских портов, процессов лесозаготовки и лесопереработки, а также развития железнодорожного транспорта, инфраструктур промышленных объектов раскрывают этапы освоения и индустриального развития Коми края в течение прошлого столетия.

На выставке представлены работы художников: В. В. Поляков, М. П. Безносова, В. Г. Постникова, Г. А. Стронка, С. А. Добрякова, П. М. Митюшева, В.А. Рожина, Б. А. Старчикова, Г. В.Гориневского, Я. Я. Вундера, Г. В. Кудяшева, Р. Н. Ермолина, С. А.Торлопова, Е. П. Борисевича.

Работы представлены в отделе истории, Сыктывкар, ул. Ленина, 57.

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