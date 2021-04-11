Руководитель управляющей компании Ухты ответил в суде за беспорядок

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Руководитель управляющей компании Ухты привлечен судом к административной ответственности, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Для проверки жалобы жильцов многоквартирных домов помощником прокурора совместно с ведущим специалистом-экспертом Государственной жилищной инспекции проведена выездная проверка.

По результатам осмотра установлено, что в многоквартирных домах наблюдается повреждение поверхности цоколя, частичное разрушение бетонного основания отмостки, местами зарастание отмостки растительностью (мох, трава), в подъездах домом наблюдается либо отсутствие остекления оконного проема, либо не цельное (составное) остекление. На лестничной площадке наблюдаются частичные сколы бетонного покрытия. На чердачном помещении имеется сквозное отверстие в кровельном покрытии, а также имеется нарушение изоляции системы отопления.

Указанные обстоятельства послужили основанием для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. С учетом всех обстоятельств дела должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа.

Не согласившись с принятым постановлением, привлекаемое лицо обратилось с жалобой в суд.

В ходе рассмотрения доводов жалобы суд пришел к выводу, что руководитель управляющей компании правомерно привлечен к административной ответственности.

Решение суда в законную силу не вступило.

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