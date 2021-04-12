Медведица из Коми Пужа вышла из долгой спячки

Фото: Центр спасения медвежат-сирот

Медведица Пужа - знаменитая уроженка Коми - вышла из зимней спячки. Об этом сообщили работники центра спасения медвежат-сирот, куда любимица многих жителей республики попала в мае прошлого года.

Пробуждение животного засняли на видео работники. На кадрах видно, как Пужа еще робко пытается освоиться после долго сна: она украдкой выглядывает из-за деревьев, удивленно все осматривает и пытается причесаться.

«У Пужи все как и у ее сородичей в природе – молодая медведица до сих пор находится в берлоге, изредка выглядывая, но не отходя от нее. Два дня назад была хорошая солнечная погода, и Пужа несколько раз появилась из своего зимнего укрытия», - рассказали в центре.

Работники центра оценивают состояние Пужи как отличное. Скоро, говорят они, медведица сможет вернуться в родные края.

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