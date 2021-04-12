Причиной смерти пропавшего 51-летнего жителя Коми стало переохлаждение

Фото: «Лиза Алерт-Коми»
В Коми завершились поиски пропавшего еще 8 марта 51-летнего Сергея Кевро. Мужчина ушел из дома в Княжпоготском районе и бесследно пропал. Накануне стало известно, что розыскные работы закончились трагедией: мужчина был найден мертвым.
Тело Сергея было обнаружено в его родном поселке Тракт. Обнаружил страшную находку местный житель, он же и сообщил правоохранительным органам об обнаружении трупа.
По данным БНК, мужчина скончался от сильного переохлаждения организма. По данному факту начата доследственная проверка.
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