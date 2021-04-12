В Ухте экс-бизнесмена судили за контрафакт

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В Ухте бывшего предпринимателя признали виновным в незаконном использовании чужого товарного знака, которое было совершено неоднократно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
В феврале прошлого года ухтинский предприниматель приобрел у неизвестного контрафактную партию кроссовок под видом оригинальной продукции с товарным знаком «Adidas». Товар с неправомерно используемыми товарными знаками он продавал в своем магазине в ТРЦ «Ярмарка».
Вину в предъявленном обвинении коммерсант признал. Мировой судья назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ. Контрафактная продукция подлежит уничтожению. Приговор не вступил в законную силу.
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