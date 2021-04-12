В Сосногорске полиция разыскивает 59-летнего Андрея Семенова

Фото: пресс-служба МВД

В Сосногорске объявлены поиски 59-летнего Андрея Семенова. Информация о розыске опубликована в соцсетях городской полиции. В ведомстве не уточняют характер поисковых работ.

Из примет полицейские перечислили, что разыскиваемый мужчина европейской внешности, у него светлые волосы, носит очки.

При получении сведений о местонахождении мужчины, просьба незамедлительно сообщить в ОМВД России по Сосногорску по телефонам: (82149) 5-67-01, 102, 020.

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