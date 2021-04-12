В Коми мостостроители заплатили владельцу АЗС за разбитый асфальт

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

В Коми судебный пристав-исполнитель взыскал с мостостроителей 1 миллион 280 тысяч рублей за разбитый асфальт в пользу владельца АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

На время реконструкции дороги в пригороде Сыктывкара мостостроители взяли в аренду 2 тысячи квадратных метров земли, принадлежащей владельцу АЗС, и обязались вернуть арендодателю земельный участок в том состоянии, в котором они его получили. Многотонные железобетонные конструкции, завезенные на участок, и тяжелая техника уничтожили асфальт, однако добровольно восстанавливать покрытие арендаторы не стали.

Судебный пристав-исполнитель установил срок для добровольного исполнения решения суда, но так как должник не спешил расплатиться, наложил запрет на регистрационные действия с принадлежащими организации 75 единицами техники и обратил взыскание на денежные средства должника в банках и дебиторскую задолженность. Вся сумма ущерба несколькими частями направлена взыскателю, более 67 тысяч рублей исполнительного сбора перечислены в федеральный бюджет.

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