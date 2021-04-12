Более 400 млн рублей будет предоставлено на социальные выплаты в 2021 году в Коми

Жилищные сертификаты предоставляются гражданам, включенным в сводные списки Фото: Архив "КП"

В 2021 году в Коми будут предоставлены социальные выплаты на переселение на 443,3 млн рублей. Речь идет о жителях Крайнего Севера.

Объем средств, выделяемый федеральным центром, напрямую зависит от количества граждан, подтвердивших свое участие в данной программе в прошлом году. Предусмотрено, что 70% выделенных из федерального бюджета средств, идет на предоставление социальных выплат на переселение граждан, состоящих в очереди по категории «инвалиды», и 30% – по категории «пенсионеры».

В 2021 году планируется переселить порядка 190 семей, из которых около 140 семей имеют категорию «инвалиды», а 50 семей – категорию «пенсионеры». Сертификаты выделены для семей из Воркуты, Инты, Вуктыла, Усинска, Печоры, Сосногорска, Усть-Цилемского района, Троицко-Печорского района, Удорского района и Усть-Вымского района.

Минстрой Республики Коми призывает граждан подтверждать свое право на участие в программе переселения из районов Крайнего Севера, чтобы в следующем году федеральный центр выделил больше средств для реализации этой программы: количество средств напрямую зависит от количества участвующих.

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