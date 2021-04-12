В воркутинском поезде девочка упала с полки и повредила спину

Фото: подразделение по делам несовершеннолетних УТ МВД по СЗФО

В поезде «Нижний Новгород – Воркута» шестилетняя девочка упала с верхней полки и повредила спину. Об этом сообщили в подразделении по делам несовершеннолетних УТ МВД по СЗФО.

Как рассказали в ведомстве, 37-летний житель Коми ехал домой со своей шестилетней дочерью. Во время стоянки поезда в Котласе мужчина вышел из вагона по своим делам, и отсутствовал при этом около получаса, оставив дочь спящей на нижней боковой полке.

Тем временем девочка проснулась, залезла на верхнюю полку купе и, не удержавшись, упала, в результате чего получила ушиб спины. В отношении отца ребенка решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

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