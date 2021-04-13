В Сыктывкаре перекрыли четыре улицы

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Сыктывкаре ограничили движение транспорта по четырем улицам. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

С 8.00 12 апреля до 22.00 16 апреля 2021 года в связи с проведением земляных работ ООО «Севергазстрой», по улице Пушкина в районе дома № 129А будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части.

С 8.00 12 апреля до 22.00 16 апреля в связи с проведением земляных работ ООО «Севергазстрой», по улице Шолохова в районе дома №39 будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части.

С 8.00 19 апреля до 22.00 23 апреля в связи с проведением земляных работ ООО «Севергазстрой», по улице Межевой в районе дома №10 будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части.

С 8.00 26 апреля до 22.00 30 апреля в связи с проведением земляных работ ООО «Севергазстрой», по улице Кузнечной в районе дома № 34 будет ограничено движение транспорта на всю ширину проезжей части.

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