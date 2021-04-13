В Сыктывкаре годовалый ребенок облился химическим средством

В Коми за первую неделю апреля поступили три травмированных ребенка с ожогами Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре в городскую больницу с сильными ожогами был доставлен годовалый ребенок. Малышка облилась средством для прочистки труб и получил травмы спины и бедра, к тому же, опасное средство попало в пищевод ребенка и прожгло его.

Врачи оценили состояние ребенка как стабильное и госпитализировали. Девочка получила ожоги первой степени, сообщили медики.

По данным издания «Комиинформ», это не единичный случай за минувшую неделю, когда маленькие дети получали травмы дома.

Так, в больницу обратились родители ребенка, который получил термический ожог спины I-II степени. Малыш обронил на себя горячую воду. От госпитализации мама и папа мальчика отказались.

Третий случай был зафиксирован 5 апреля. Пятилетний ребенок с родителями приехал в больницу с электрическим ожогом правой кисти II степени. Маленького горожанина дома ударило электрическим током.

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