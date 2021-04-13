Учеников одной из школ в Коми переводят на дистанционное обучение

В Печоре школьники временно ушли на дистант Фото: архив "КП"

В Печоре обучающиеся в филиале второй школы уходят на дистанционное обучение. Такой формат был введен из-за ремонтных работ в здании.

Как рассказали ученики самой школы, учатся из дома они уже второй день: двери образовательного учреждения закрылись с 12 апреля.

Издание БНК поясняет, что ранее в здании прошел осмотр помещений первого этажа, он показал, что есть необходимость приостановить образовательную деятельность, чтобы не допустить причинение вреда жизни и здоровью обучающихся и работников. Были обнаружены трещины на внутренних стенах тамбуров запасных выходов 3А и 2Б классов, а также хозяйственного помещения возле медицинского кабинета на первом этаже. Пока школа закрыта, там пройдут обследования и ремонт.

Таким образом, 12 и 13 апреля 1-х 4-х классов будут учиться дистанционно, 5-е 11-е классы по действующему расписанию.

С 14 апреля в здании основной школы: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11-е классы будут обучатся в первую смену, 3, 6, 7 и 8-е классы во вторую смену.

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