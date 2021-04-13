В Сыктывкаре и Инте неизвестные украли два велосипеда

В Сыктывкаре и Инте неизвестные украли дорогостоящие велосипеды, не оснащенные противоугонными устройствами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, в Сыктывкаре в одном из подъездов домов был похищен велосипед Forward стоимостью 10 тысяч рублей. Владелица, 1975 года рождения, не сочла нужным оснастить его противоугонным устройством. Возбуждено уголовное дело о краже.

В тот же день в Инте украли двухколесный транспорт другой известной марки, принадлежащий местному жителю 1993 года рождения. Мужчина также оставил велосипед стоимостью более 9000 рублей без защитного устройства в подъезде. Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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Однако они не подозревали, что их снимают (подробнее)