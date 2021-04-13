В Коми появился Экологический совет при главе республики

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В Коми создан Экологический совет при главе республики. Это следует из указа руководителя региона Владимира Уйбы.

В документе говорится, что совещательно-консультативный орган образован в целях обсуждения актуальных вопросов в сфере рационального природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности территории Коми, построения диалога между общественностью, общественными объединениями, органами власти, представителями организаций – природопользователей, бизнес- и научного сообщества.

Также в указе перечислены основные задачи Совета. Так, члены нового органа займутся подготовкой предложений по совершенствованию законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.

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