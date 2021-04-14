В Коми владельцам изъятых из-за чумы свиней выплатили почти 6 миллионов

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Минсельхоз Коми возместил ущерб, понесённый гражданами и организациями в результате изъятия животных из-за вспышки африканской чумы свиней. Общая сумма выплат составила порядка 5,7 миллиона рублей за счёт средств республиканского бюджета, сообщает ведомство.
Всего в эпизоотическом очаге заболевания в п. Краснозатонский Сыктывкара и в радиусе 19 км первой угрожаемой зоны от очага было изъято 612 голов свиней. В адрес регионального Минсельхоза поступило 25 пакетов документов от заявителей на компенсацию.
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