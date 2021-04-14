«Убийства и пьяные подростки»: в Коми нашли опасную «заброшку»

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В Ухте внимание прокуратуры привлекло заброшенное и опасное здание, к которому открыт доступ любому желающему. Жители города жалуются, что там часто собираются подростки, которые пьют и курят, устраивают кулачные бои и всячески нарушают общественный порядок.

Прокурорская проверка установила, что в заброшенном здании по адресу пр. Ленина, 24В, находящемся в муниципальной собственности, не обеспечивается требование об ограничении в него несанкционированного доступа людей.

- Данный объект расположен в центре города, рядом с детской площадкой, что создает угрозу для неопределенного круга лиц с точки зрения антитеррористической и общественной безопасности, угрозы наступления чрезвычайных ситуаций, - прокомментировали дело в ведомстве.

Однако пьяными малолетними компаниями дело не закончилось. Из-за того, что в помещение можно попасть беспрепятственно, на его территории было совершено убийство человека.

- По этой причине прокурор города обратился в суд с иском о возложении на администрацию городского округа «Ухта» обязанности принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в заброшенной здание по пр. Ленина, 24В. Суд удовлетворил заявленные требования, - заключили в пресс-службе надзорного органа.

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