Пенсионеры Коми могут получить талоны на бесплатные железнодорожные билеты

Для получения талона пенсионеру нужно подать заявление в клиентскую службу ПФР Фото: архив "КП"

Неработающие пенсионеры, планирующие отправиться к месту отдыха на поезде, могут обратиться в ПФР за документом (талоном) для получения бесплатных билетов.

Для получения талона пенсионеру нужно подать заявление в клиентскую службу ПФР или МФЦ «Мои документы» - не менее чем за 10 рабочих дней до приобретения билетов. Вместе с заявлением потребуется предъявить документы, подтверждающие предстоящее пребывание в санатории, профилактории, доме отдыха, на туристической базе или в другом месте отдыха (путевку или курсовку). Если пенсионер планирует поездку к родственникам, то понадобится справка от принимающей стороны. Справка составляется в свободной форме, в ней должны быть указаны ФИО пенсионера, даты и место отдыха.

Далее талон нужно предъявить в кассу РЖД для получения билетов. Обращаем внимание, что талоны выдаются только на железнодорожные билеты. Поезд - единственный вид транспорта, компенсацию проезда на котором можно получить и до поездки, и после поездки. Возмещение расходов на путешествие другими видами транспорта производится только после самой поездки.

Напомним, право на возмещение расходов на проезд к месту отдыха и обратно имеют неработающие пенсионеры-северяне, получающие страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности. Компенсации подлежит стоимость проезда по территории Российской Федерации. Обратиться за возмещением расходов можно один раз в два года.

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