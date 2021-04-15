Семья из Сыктывкара долго не давала отремонтировать канализацию в доме

Фото: архив КП

Жители одной из квартир дома №212 по ул. Карла Маркса в Сыктывкаре пожаловались в Госжилинспекцию на подтекание стояка общедомовой системы водоотведения. Проблемная точка находилась на стыке с квартирой, расположенной этажом выше.

По итогам проведенной проверки Госжилинспекция обязала обслуживающую организацию устранить течь. Но провести работы в указанные сроки не удалось, поскольку жильцы квартиры, расположенной этажом выше, отказались предоставить доступ, мотивируя отказ защитой прав частной собственности.

Обслуживающая организация обратилась в Сыктывкарский городской суд с иском о возложении на собственников обязанности обеспечить доступ в жилое помещение для обследования общедомовой системы водоотведения и проведения необходимых ремонтных работ. Суд признал правомерность требований обслуживающей организации и обязал жильцов обеспечить доступ. Это решение устоялось в апелляционной и кассационной инстанциях.

Госжилинспекция напоминает, что собственники помещений в многоквартирных домах обязаны в заранее согласованное время обеспечить доступ в квартиры для осмотра и необходимого ремонта общего имущества, расположенного внутри жилых помещений. Для этого управляющая или обслуживающая организация вправе требовать доступ в квартиру не чаще 1 раза в 3 месяца, а в случае аварийной ситуации – в любое время.

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