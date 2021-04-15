В Сыктывкаре пропал 37-летний Андрей Канев

Фото: "Лиза Алерт Коми"

В Сыктывкаре третий день ведутся поиски 37-летнего Сергея Канева. Мужчина ушел из дома 13 апреля и с тех пор его никто не видел.

О начале поиска сообщили волонтеры «Лизы Алерт» в социальных сетях. Масштабные розыскные работы велись накануне в садовых участках и лесных массивах, однако результатов пока это не дало.

Приметы Сергея:

Рост 178 см, худощавого телосложения, черные волосы с проседью, голубые глаза.

Был одет:

Ярко-синий рабочий комбинезон, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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