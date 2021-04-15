Пьяные осужденные в Ухте избили сотрудника колонии

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих осужденных из исправительной колонии №29 Фото: Архив "КП"

Прошлой осенью сотрудник ухтинской колонии подвергся нападению со стороны двух осужденных. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Все произошло ночью, после того, как пострадавший сделал замечание двум пьяным мужчинам. В ответ на это осужденные избили сотрудника колонии, нанеся ему не менее 15 ударов руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове. В результате нападения потерпевшему причинены ушиблено-рваные раны, многочисленные гематомы, ссадины, кровоподтеки, которые квалифицированы как причинившие легкий вред здоровью.

Один из осужденных вину в содеянном признал частично, второй полностью отрицал причастность к нападению.

Суд назначил одному из осужденных наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, его сообщнику – в виде 9 лет лишения свободы, отбывать которые им предстоит в исправительных колониях строгого режима.

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