В Ижме на 15 суток закрыли кафе

Фото: управление ФССП по Коми

В Ижме судебные приставы исполнили решение суда о приостановлении деятельности кафе-бара на 15 суток. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Причиной для закрытия кафе стало нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Уточняется, что посетители не соблюдали социальную дистанцию. Владелец кафе-бара просил посетителей танцевать у своих столиков, однако 30 человек выходили на танцпол и не соблюдали социальную дистанцию.

На предпринимателя завели административное дело. Суд постановил немедленно приостановить деятельность заведения на 15 суток. Судебный пристав-исполнитель, возбудив исполнительное производство, опечатал все двери кафе-бара и будет контролировать целостность пломб.

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