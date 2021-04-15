Из горящего дома в Воркуте эвакуировались 25 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 14 апреля, в Воркуте горела квартира, из дома эвакуировались 25 человек, еще пять человек спасли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 16.20 на улице Ломоносова. В жилом панельном доме №3 загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. Они спасли пятерых жильцов. Кроме того, еще 25 человек эвакуировались самостоятельно. Пожар удалось потушить за 15 минут. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

На месте происшествия работали 12 человек и три единицы техники. Погибших и пострадавших нет, пламя повредило вещи. По предварительным данным, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

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