В Сыктывкаре разыскивается молодой парень Савелий

Молодого человека не видели с 3 апреля.

В Сыктывкаре разыскивается 23-летний молодой человек Голев Савелий Александрович. Его местонахождение неизвестно с 3 апреля этого года.

Приметы: рост 178 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза зелёно-карие.

Парень был одет в чёрную куртку, синие джинсы, серо-синие кроссовки.

Если кто-то знает местонахождение молодого человека, просьба сообщить по номеру горячей линии отряда 8 800 700 54 52 или 02.

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