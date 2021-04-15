В Сыктывкаре разыскивается молодой парень Савелий

Молодого человека не видели с 3 апреля.
В Сыктывкаре разыскивается 23-летний молодой человек Голев Савелий Александрович. Его местонахождение неизвестно с 3 апреля этого года.
Приметы: рост 178 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза зелёно-карие.
Парень был одет в чёрную куртку, синие джинсы, серо-синие кроссовки.
Если кто-то знает местонахождение молодого человека, просьба сообщить по номеру горячей линии отряда 8 800 700 54 52 или 02.
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