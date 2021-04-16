Более трех миллионов заплатит сельчанин Коми за незаконную вырубку

Фото: архив КП

Прилузский районный суд вынес приговор 59-летнему жителю села Объячево за незаконную вырубку 264 сосен.

В 2018 году он приобрел за 127 тысяч рублей у односельчанки документы, разрешающие заготовку 170 кубометров древесины для строительства индивидуального жилого дома и хозпостроек.

В силу закона подобные сделки нелегитимны, поскольку гражданам запрещено отчуждение лесных насаждений, выделенных для индивидуального жилищного строительства.

В дальнейшем с помощью наемных работников мужчина вырубил 264 сосен, перевез их на свою пилораму, переработал и продал. Причиненный лесному фонду ущерб составил 1,3 млн рублей.

Суд назначил черному лесорубу наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1,8 млн рублей. Также он должен выплатить Прилузскому лесничеству причиненный преступлением ущерб.

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