В детском садике Сыктывкара кормили опасной крупой

Общий вес партии составлял 33,5 кг. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

10 февраля в ходе проведения плановой выездной проверки детского сада №113 Сыктывкара выявлен факт закупки и использования 5 партий крупы с нарушениями требований безопасности.

Общий вес составлял 33,5 кг. Были составлены акты. Все 5 партий крупы возвращены поставщику ООО «Конкурент», сообщает Россельхознадзор по Коми.

Составлены протоколы об административном правонарушении в отношении юридического и должностных лиц.

Постановлениями по делу об административных правонарушениях от 8 апреля 2021 года юридическое лицо МАДОУ «Детский сад № 113» г. Сыктывкара и должностное лицо подвергнуты административному наказанию в виде предупреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В детских учреждениях Коми мешками закупают подозрительную крупу

Шокирующие данные озвучил Россельхознадзор (подробности)