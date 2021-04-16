В Коми три доставщика еды стали жертвами телефонных мошенников

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В один день в дежурную часть Воркуты обратились сразу три доставщика еды из разных кафе города. Заявители сообщили, что стали жертвами мошенников. В общей сложности они потеряли более 18 500 рублей.

Мужчины рассказали, что им позвонили незнакомые люди и сделали заказ по доставке еды. При этом покупатели попросили положить деньги на их мобильные телефоны, заверив, что при получении заказа все вернут и оплатят заказ. Жители Заполярья не стали проверять данную информацию, а сразу же перевели денежные средства на номера телефонов, продиктованных собеседниками. Однако по прибытии по указанным адресам воркутинцы выяснили: заказы в кафе жители данных домов не делали. Курьеры поняли, что стали жертвой обмана, и обратились в полицию.

По всем трем фактам возбуждены уголовные дела. Установлено, что аферисты держали связь с потерпевшими по телефонам, зарегистрированным в Ростовской области.

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