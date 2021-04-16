В Эжве 20-летний водитель Audi въехал в столб: есть пострадавшие

Фото: УГИБДД по Коми Фото: Архив "КП"

В Эжве молодой человек за рулем иномарки влетел в столб. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Коми.

По данным ведомства, 20-летний местный житель, управляющий Audi 80, пролетел на красный свет и столкнулся со встречным Ford Fusion. От удара немецкую машину развернуло и отбросило прямо в столб.

Сообщается, что в аварии пострадала пассажирка Audi. Она получила травму грудной клетки и была экстренно госпитализирована.

По данному факту начато разбирательство.

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