В парке «Югыд ва» лавина снесла часть леса

Фото: Facebook Елены Шубнициной

В национальном парке «Югыд ва» снесла участки леса. Об этом сообщила заместитель директора парка «Югыд ва» Елена Шубницина.

Она обнародовала результаты облета территории на предмет схода лавин.

– Нынче, конечно, ситуация совсем аховая, – сказала замдиректора.

По ее словам, лавина с хребта Пастбищного снесла куски леса. Шубницина подняла архивы облетов и пришла к выводу, что подобного ранее не случалось

Представитель нацпарка обратилась к путешествовавшим с просьбой присылать фото лавин или их следов в парке с координатами или описанием. Это нужно для того, чтобы в перспективе нацпарк сделал схему лавиноопасных участков.

По словам специалиста, лавиноопасная ситуация сложилась в этом году из-за погоды. И дело совсем не в объеме снега, а в его распределении. В феврале в нацпарке стояли 50-градусные морозы, а в марте рыхлый снег выпал на вмерзший грунт. После верхний слой уплотнился.

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