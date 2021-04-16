С 24 мая из Сыктывкара будут летать прямые рейсы на российский юг

"Аэрофлот" в конце мая откроет рейсы из 13 городов РФ на юг страны Фото: Архив "КП"

Жители Коми смогут улететь на курорты России прямо из Сыктывкара. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Уточняется, что полеты начнутся с 24 мая. Пассажиры смогут попасть в Сочи, Анапу и Симферополь без пересадок.

- Программа будет способствовать росту межрегиональных перевозок в обход Москвы, а также послужит мощным стимулом для развития внутреннего туризма, - заявили в компании.

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