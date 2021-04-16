В мае жителей Коми ждут две короткие рабочие недели

В мае жителей Коми и всех остальных российских регионов ждут две короткие рабочие недели. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на час.

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