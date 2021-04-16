В Коми приставы взыскали в пользу детей 74 миллиона рублей

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За три месяца 2021 года судебные приставы Республики Коми взыскали в пользу детей больше 74 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

С января по март 2021 года в отделениях судебных приставов с учетом остатка прошлого года на исполнении находилось 10 910 исполнительных производств о взыскании алиментов. Окончено 2 124 производства, в том числе направлением для удержаний из заработка — 1 496, фактическим исполнением — 95. Кроме того, 601 должник по алиментам объявлен в розыск.

В рамках 650 исполнительных производств этой категории проводятся мероприятия по привлечению должников к административной ответственности. Больше 450 должников к административной ответственности уже были привлечены, теперь ведется работа по их привлечению к уголовной ответственности. В рамках 191 производства уголовные дела в первом квартале возбуждены.

По состоянию на 1 апреля общая сумма задолженности по алиментам составила 2 миллиарда 496 миллионов 851 тысячу рублей или 284 тысячи рублей на каждое производство. Для снижения суммы задолженности судебные приставы-исполнители проводят проверки бухгалтерий организаций, в которых находятся на исполнении постановления об обращении взыскания на доходы должников. За январь — март 2021 года судебными приставами-исполнителями проведено 2 620 проверок бухгалтерий организаций.

В рамках 336 исполнительных производств о взыскании алиментов судебными приставами-исполнителями произведены аресты имущества должников. В рамках 6 403 производств вынесены постановления о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации, больше 1 260 должников лишились права управлять автотранспортом.

В пользу детей в первом квартале 2021 года судебными приставами Республики Коми взыскано 74 миллиона 489 тысяч рублей, говорится в сообщении.

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