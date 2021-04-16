В Коми зафиксированы первые в этом году природные пожары

Фото: МЧС по Коми

В Коми уже зафиксирован первый случай пала сухой травы, сообщает ЦУР республики. По сообщениям спасателей, загорелась трава на береговой зоне Сысолы напротив сыктывкарского микрорайона Орбита. Возгорание было оперативно ликвидировано.

- Из-за труднодоступности места возгорания для организации тушения пожара был привлечен катер на воздушной подушке с пожарным расчетом. Возгорание было ликвидировано в 00:46 на площади 650 кв.метров. Причина пожара устанавливается, - заявили в ведомстве.

В связи с этим МЧС по Коми обратилось к жителям региона с просьбой быть бдительными и осторожными. Спасатели призывают соблюдать технику безопасности и не разжигать огонь в неспециализированных для этого местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми тушили лесной пожар (подробности)