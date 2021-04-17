Виновник смертельного ДТП в Коми отправится за решетку

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Ижемский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Усть-Цилемского района. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В 2018 году сельскому жителю был поставлен диагноз, являющийся медицинским противопоказанием к управлению автотранспортными средствами. При прохождении в 2019 году медкомиссии он скрыл данный факт и получил водительское удостоверение.

В мае 2020 года, будучи под воздействием сильнодействующих препаратов, в селе Усть-Цильме мужчина перевозил в своем автомобиле пожилую родственницу. В ходе движения он потерял сознание, что привело к съезду автомобиля в кювет и наезду на дерево. В результате ДТП погибла женщина-пассажир.

В ходе доследственной проверки водитель скрыл от сотрудников полиции имеющийся у него диагноз, однако в ходе освидетельствования в его организме были обнаружены следы сильнодействующих лекарств. В дальнейшем установлено, что мужчина специально ездил в Волгоград для подтверждения имеющегося заболевания в частной клинике, а медицинское освидетельствование для получения водительских прав он проходил в Москве.

Вину в содеянном житель Усть-Цильмы признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Проведение доследственной проверки осложнялось отсутствием данных о месте выставления мужчине диагноза эпилепсия, месте выписывания ему указанных сильнодействующих препаратов, а также тем, что местом получения медицинской справки о годности к управлению транспортными средствами и местом выдачи справки о годности мужчины к управлению транспортными средствами, являлись иные субъекты Российской Федерации. По месту жительства в с. Усть-Цильма мужчина на учете в связи с указанным заболеванием не состоял, уточняет пресс-служба прокуратуры Коми.

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