В деле взяточников с птицефабрики Коми вскрылись новые обстоятельства

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Следком по Коми продолжает расследование возбужденного по материалам УФСБ России по РК уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела снабжения ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», обвиняемого в получении взятки, а также специалиста указанного отдела, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве.

К настоящему времени выявлено еще несколько эпизодов преступной деятельности, по фактам которых возбуждены уголовные дела (соединены в одном производстве с основным уголовным делом).

По версии следствия, в 2016-2020 годах заместитель начальника отдела получил как лично, так и через посредника от нескольких предпринимателей и представителей коммерческих организаций в качестве взятки денежные средства на общую сумму более 4 миллионов рублей за совершение действий в их интересах.

В ходе расследования взяткополучатель и посредник признали вину в совершении преступлений, они находятся под стражей, сообщает Следком по Коми.

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