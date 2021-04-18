В Коми прогнозируются 20-градусные морозы

Фото: pexels.com

В Коми новая рабочая неделя преподнесет жителям республики немало сюрпризов. Так, погода в ближайшие дни не будет радовать жарким апрельским солнцем, говорят местные синоптики.

По прогнозам специалистов, на основной территории Коми температура воздуха днем будет всего +5…+10 градусов тепла, ночью же обещают заморозки: вплоть до -8 градусов.

«Под влиянием арктического антициклона неделя начнётся с прохладной погоды и на основной территории без осадков с температурой ночью -3...-8, днём +5...+10», - сообщили в пресс-службе метеоцентра.

Жителям Воркуты и вовсе не стоит пока ждать начала весенней погоды. В районе разыграется метель, а столбик термометра опустится до -20 градусов.

«Через крайние северо-восточные районы переместится северо-атлантический циклон, который принесёт в Воркутинский район снег, метель и порывистый ветер. Ночью здесь -15...-20С, днём около 0 градусов», - уточнили в Коми ЦГМС.

Потепление стоит ждать в середине недели. Воздух к концу рабочих дней прогреется до +17 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Коми: от плюс 13 до минус 13 (подробности)