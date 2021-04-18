Житель Коми, привитый «ЭпиВакКороной», довел себя до госпитализации

В Коми один человек, привитый "ЭпиВакКороной", был госпитализирован с осложнениями Фото: Архив "КП"

В Коми госпитализировали мужчину с осложнениями после вакцинации от коронавируса. Житель республики был привит отечественной «ЭпиВакКороной». Оказалось, что мужчина скрыл от врачей важный факт из своей биографии при сборе анамнеза.

Выяснилось, что госпитализированный злоупотребляет спиртным. Мужчина не отказался от алкоголя даже на время вакцинации и сразу начал пить после прививки. Организм, не сумевший самостоятельно побороть стресс, вызвал осложнения, с которыми мужчина попал в больницу.

По словам начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора Ромэна Галимова, на данный момент данным видом вакцины вакцинировались 250 человек, однако такие осложнения появились только у одного.

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