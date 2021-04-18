В Коми пожарные тушили поле, на котором загорелась трава

В Койгородке загорелась трава из-за неосторожного обращения с огнем Фото: Архив "КП"

В селе Койгородок загорелось открытое поле с сухой травой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

Известно, что причиной уничтожения земли на площади 500 квадратных метров стало неосторожное обращение с огнем. Прибывшие экстренно на место возгорание пожарные ликвидировали огонь в течение часа.

Добавим, что пострадавших и погибших в ЧП нет.

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