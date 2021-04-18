В Коми пожарные тушили поле, на котором загорелась трава

В Койгородке загорелась трава из-за неосторожного обращения с огнем
Фото: Архив "КП"
В селе Койгородок загорелось открытое поле с сухой травой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми.
Известно, что причиной уничтожения земли на площади 500 квадратных метров стало неосторожное обращение с огнем. Прибывшие экстренно на место возгорание пожарные ликвидировали огонь в течение часа.
Добавим, что пострадавших и погибших в ЧП нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми зафиксированы первые в этом году природные пожары (подробности)