В столице Коми ГИБДД будет ловить неправильно тонированные автомобили

С начала апреля в Сыктывкаре уже привлечено к административной ответственности за нарушение правил тонировки 244 водителя. Фото: Артем КИЛЬКИН

ГИБДД Сыктывкара с 19 по 28 апреля проводит профилактическое мероприятие «Тонирорвка».

Автоинспекторы также будут обращать внимание не только на незаконную тонировку и наличие технических неисправностей на авто, но и на предметы, закрывающие обзор с места водителя, так называемые «шторки», «магнитные сетки», которые устанавливают водители на передние боковые стекла автомобилей.

Кстати, с начала апреля привлечено к административной ответственности за нарушение правил тонировки 244 водителя, а с начала 2021 года – уже 903 водителя, сообщает пресс-служба ГИБДД по Сыктывкару.

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