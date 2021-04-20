В Коми массово закрываются на карантин школы и детсады

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На минувшей неделе на территории Коми из-за ОРВИ закрыли на карантин около сотни классов и групп в детсадах. Это самые высокие показатели с начала года.

За прошедшую неделю, с 12 по 18 апреля, за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 6 900 человек, среди заболевших – 69,1% составляют дети в возрасте до 14 лет, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

За неделю в 15 муниципалитетах республики приказами руководителей учреждений был полностью приостановлен учебный процесс в одной школе; частично приостановлен учебный процесс в 41 классе 19 школ, воспитательный - в 37 группах 23 детских садов.

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