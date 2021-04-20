Житель Коми в среднем за год оставляет в магазинах около 200 тысяч

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Комистат обнародовал итоги деятельности розничной торговли в 2020 году. Структура спроса немного шокирует: алкоголь жители Коми предпочитают одежде и лекарствам.

Всего за год в розничных магазинах и на ярмарках Коми было продано товаров на 165 миллиардов рублей. Получается в среднем по 202 тысячи рублей на каждого жителя республики (в предыдущем году было по 197 тысяч рублей).

Наибольшая доля приходится на алкогольную продукцию (10 %). Мясо и мясные продукты на втором месте (9 %). На третьем - легковые автомобили (6 %), чуть отстает бензин (5 %). А вот молочные продукты, табачные изделия, одежда и лекарства составляют всего лишь по 4 %.

Объем реализации пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий сократился в сопоставимых ценах на 16,4 %, розничная продажа непродовольственных товаров - на 2,9 % к уровню 2019 года.

Среди пищевых продуктов в большей степени снизилась реализация макаронных изделий, муки, молочных напитков, консервов из рыбы и морепродуктов. В то же время увеличились продажи картофеля, овощей, продуктов из мяса и мяса птицы, сыра.

В группе непродовольственных товаров значительно меньше, чем в 2019 году, было продано газет и журналов, фотоаппаратуры и фототоваров, тканей, бензина, ювелирных изделий, мебели, строительных материалов, одежды, обуви, белья, книг, спортивного оборудования. При этом вырос спрос на компьютеры, аудиоаппаратуру, велосипеды и мотовелосипеды, периферийные устройства, холодильники и морозильники.

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