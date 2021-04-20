Администрацию Ухты оштрафовали за нападение собаки на ребенка

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С администрации Ухта взыскали компенсацию морального вреда за укус безнадзорной собаки в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 2 августа. В районе дач СОТ Аэрофлот ребенка укусила безнадзорная собака. В результате пострадавший получил укушенные раны лица. После нападения ребенок попал в больницу, и ему оказали медицинскую помощь.

Действующим законодательством на органы местного самоуправления возложена обязанность регулирования численности безнадзорных животных и обеспечения безопасности граждан от посягательств безнадзорных животных, говорится в сообщении.

Суд взыскал с администрации Ухты компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

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