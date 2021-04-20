В первый день работы спецпоезда было вакцинировано более 100 жителей северных районов Коми

Жители Коми прививаются от ковида в спецпоезде Фото: Архив "КП"

Вакцинация жителей Коми от коронавируса в рамках спецпоезд с профильным вагоном проходит успешно, сообщает Минздрав региона. Проект был запущен региональным ведомством совместно с Северной железной дорогой.

«В вагоне спецпоезда созданы все условия для работы прививочной бригады. Обустроена зона ожидания, кабинет осмотра перед вакцинацией, прививочный кабинет. В наличии имеются холодильники для хранения вакцины», - сообщает министерство.

В понедельник, 19 апреля, первым пунктом назначения стал Сосногорский район. На станции Ираёль с 11:30 до 18:30 мобильная бригада привила от новой коронавирусной инфекции 110 человек. В их числе 42 представителя РЖД, работники торговли, учителя, а также жители близлежащих поселков, которых заранее оповестили о такой возможности.

В общем числе привитых 41 человек – это пожилые люди (старше 60 лет). К маломобильным гражданам вторая прививочная бригада выезжала на дом на транспорте соцслужбы: привиты 15 человек.

«Сегодня спецпоезд прибыл в Печорскому району. Вагон вакцинации функционирует на станциях Каджером и Кожва», - информирует Минздрав Коми.

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