В Сыктывкаре еще 23 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на вторник, 20 апреля, в Сыктывкаре зафиксировали 23 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в управления Роспотребнадзора по Коми.

На сегодняшний день выздоровели 41 655 человек, 41 из них за последние сутки. За последние сутки заболел 51 человек, а за весь период пандемии – 42 854.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 23 случая, – говорится в сообщении.

В настоящее время все инфицированные находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 1353 человека. За последние сутки 89 человек сняли с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. Всего в регионе зафиксировали 869 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. За последние сутки умер один человек.

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