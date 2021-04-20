В Коми мужчина зарезал своего родного племянника

Мужчина погиб от руки собственного дяди Фото: Архив "КП"

В деревне Большое Галово произошла семейная драма с трагичным исходом. Дядя разругался со своим 37-летним племянником и ударил его ножом в живот. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

В день трагедии погибший начал конфликт со своим 57-летним родственником. Мужчина обзывал и провоцировал дядю на разговор. В какой-то момент обвиняемый вышел из себя и схватился за нож. Со всей силы он вонзил холодное оружие в живот племенника. Мужчина умер до приезда «скорой» от сильной потери крови.

В ходе расследования уголовного дела злоумышленник признал вину по предъявленному обвинению. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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