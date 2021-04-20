В Сысольском районе чиновник получил 950 тысяч в качестве взяток

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Главного специалиста хозяйственной группы управления образования администрации Сысольского района обвиняют в получении взяток на общую сумму более 950 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2018-2020 годах фигурант обладал полномочиями по поиску подрядчиков для выполнения работ на объектах, подведомственных управлению образования. Он получил в качестве незаконного денежного вознаграждения от индивидуальных предпринимателей и представителей коммерческих организаций более 950 тысяч рублей.

Взятки передавались за предоставление коммерсантам исключительного права на заключение с указанными бюджетными учреждениями договоров о выполнении ремонтных, сантехнических и других работ. Возбуждено уголовное дело, правоохранители заняты закреплением доказательственной базы.

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