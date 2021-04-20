Житель Коми напал на пенсионерку, и она скончалась

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Усть-Вымский районный суд признал 36-летнего жителя Жешарта виновным в разбое и умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 60-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 25 марта. Злоумышленник знал, что в тот день 60-летняя женщина ходила в банк. Будучи пьяным, мужчина выбил ногой дверь в ее комнату в общежитии и набросился на хозяйку, требуя деньги. Осужденный таскал пожилую женщину за волосы по комнате, а также бил ее по голове и телу. В результате пострадавшая скончалась на месте.

Свою вину мужчина не признал. Однако суд признал злоумышленника виновным. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. После этого мужчину ждет ограничение в свободе на год. Приговор в законную силу не вступил.

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