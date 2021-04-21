Молодой воркутинец торговал липовыми справками о медосмотре

Фото: архив КП

За подделку документов и мошенничество осужден 20-летний житель Воркуты.

Молодой человек был принят на неофициальную работу в медицинскую организацию. Он должен был помогать в оформлении документации, для чего ему выдали в пользование печать.

Имея в своем распоряжении необходимые бланки и печать, он вводил в заблуждение обращающихся за медосмотром. Получал в качестве оплаты за предоставленные медицинские услуги денежные средства и выдавал указанным гражданам поддельные заключения предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования) без соблюдения соответствующих требований по прохождению и без согласования с директором.

Приговором Воркутинского городского суда ему назначен 1 год лишения свободы. Наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком 2 года, с возложением на осужденного определенных обязанностей.

Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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