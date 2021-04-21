Ухтинец отправился в колонию за кражу 940 рублей с найденной карты

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Ухтинский городской суд вынесен приговор в отношении ранее судимого жителя Ухты, похитившего денежные средства с банковского счета пенсионерки.

В ноябре 2020 года мужчина в компании распивал алкоголь. Его знакомая нашла на улице банковскую карту, и он решили ей воспользоваться. Купил продуктов в кафе по терминалу бесконтактной оплаты на сумму 940 рублей.

Суд учел, что подсудимый не осуществлял умышленных действий по изъятию банковской карты у потерпевшей, а лишь воспользовался фактом ее утери. А также то, что он был ранее судим и совершил преступление при рецидиве. Ему назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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