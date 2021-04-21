В Коми прекращены поиски пропавшей 17-летней девушки

Фото: «УхтаСПАС»

В Коми прекратили поиски 17-летней Дианы С. из Сосногорска. Девушка ушла из дома несколько дней назад и не вернулась. Обеспокоенные родственники подняли на уши весь город: к поискам подключились полиция и спасатели.

Оказалось, что подросток все это время, пока ее искали, была у подруги. За пределы города и района она не собиралась уезжать. Почему девушка ушла из дома и не сообщила о своем местонахождении, не сообщается.

Сейчас Диана передана родителям и находится дома, рассказали в поисковом отряде «УхтаСПАС».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Сыктывкаром ищут пропавшего на воде мужчину (подробности)